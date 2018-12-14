Ни одной стране на самом деле невыгодно выходить из Евросоюза, отметил глава группы компаний.
Глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль не считает, что следует ждать выхода из Евросоюза еще каких-то стран, кроме Великобритании. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-брифинге в Вене.
«Лично я не рад Brexit. Я был бы рад, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе», — сказал Штробль.
Он также выразил уверенность, что ни одной стране на самом деле невыгодно выходить из Евросоюза.
«Посмотрите, ведь даже Греция осталась в нем, хотя это было для нее непросто, — обратил внимание он. — Англия на самом деле всегда дистанцировалась от остальной Европы за счет своего мнения о социальной и экономической жизни. И я напомню, что Британия с самого начала присоединения к Евросоюзу говорила, что может выйти из него впоследствии. Но я никогда не слышал таких заявлений от других европейских стран».
В целом Штробль не допускает выхода в ближайшее время из Евросоюза других стран.
«Я не думаю, что другие страны начнут выходить из Евросоюза вслед за Великобританией. Я этого даже не опасаюсь. Если сравнить преимущества и недостатки вхождения в Евросоюз, то для каждой страны-участника значительно перевесят первые», — заметил глава группы RBI.
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