Глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль не считает, что следует ждать выхода из Евросоюза еще каких-то стран, кроме Великобритании. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-брифинге в Вене.

«Лично я не рад Brexit. Я был бы рад, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе», — сказал Штробль.

Он также выразил уверенность, что ни одной стране на самом деле невыгодно выходить из Евросоюза.

«Посмотрите, ведь даже Греция осталась в нем, хотя это было для нее непросто, — обратил внимание он. — Англия на самом деле всегда дистанцировалась от остальной Европы за счет своего мнения о социальной и экономической жизни. И я напомню, что Британия с самого начала присоединения к Евросоюзу говорила, что может выйти из него впоследствии. Но я никогда не слышал таких заявлений от других европейских стран».

В целом Штробль не допускает выхода в ближайшее время из Евросоюза других стран.

«Я не думаю, что другие страны начнут выходить из Евросоюза вслед за Великобританией. Я этого даже не опасаюсь. Если сравнить преимущества и недостатки вхождения в Евросоюз, то для каждой страны-участника значительно перевесят первые», — заметил глава группы RBI.