Также это относится и к выпуске на блокчейне доллара или евро.
Массовое принятие биткоина и других криптовалют для платежей произойдет в ближайшие годы, считает генеральный директор криптовалютной платформы BitPay Стивен Пэр.
«Раньше я говорил 10 лет, но теперь я думаю, что через 3-5 лет вы сможете пойти в ресторан, торговое заведение, и будете ожидать, что этот магазин сможет принять оплату на блокчейне», — заявил глава BitPay.
Как сообщает Anycoin, Пэр уточнил, что речь идет не только о биткоине и различных токенах, но также о выпуске на блокчейне доллара или евро.
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