Массовое принятие биткоина и других криптовалют для платежей произойдет в ближайшие годы, считает генеральный директор криптовалютной платформы BitPay Стивен Пэр.

«Раньше я говорил 10 лет, но теперь я думаю, что через 3-5 лет вы сможете пойти в ресторан, торговое заведение, и будете ожидать, что этот магазин сможет принять оплату на блокчейне», — заявил глава BitPay.

Как сообщает Anycoin , Пэр уточнил, что речь идет не только о биткоине и различных токенах, но также о выпуске на блокчейне доллара или евро.