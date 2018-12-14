За 2018 год лицензированные форекс-дилеры увеличили клиентскую базу втрое. Однако количество клиентов, получающих обслуживание в легальном секторе, остается незначительным: до начала реформы услугами форекс-компаний пользовалось в 50 раз больше граждан, пишет «Коммерсант».

Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сообщил в конце прошлой недели, что количество клиентов, обслуживаемых лицензированными компаниями, в течение 2018 года увеличилось втрое, составив 9 тыс. человек. Одновременно остатки клиентских средств на номинальных счетах в целом по рынку выросли в 1,6 раза, до 1 млрд рублей. Однако даже с учетом высоких темпов роста такие результаты вряд ли можно назвать значительными по сравнению с теми, что отрасль показывала до реформы, обращает внимание «Коммерсант». Так, в последний год существования нерегулируемого рынка (2015-й) услугами форекс-компаний в России пользовались 460 тыс. человек.

С 1 января 2016 года деятельность форекс-компаний в российской юрисдикции была приостановлена. Фактически отрасль получила законное право на работу лишь в мае 2017 года, после того как лицензированные участники рынка выполнили все необходимые требования регулятора (вступили в СРО, зарегистрировали базовые стандарты деятельности и т. д.). На тот момент в реестре ЦБ насчитывалось восемь компаний («Альпари Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс», «Фикс Трейд», «Финам Форекс» и «Форекс Клуб»), их состав остался неизменным.

За полтора года существования легального форекс-рынка в России большинство его участников не смогли выйти на прибыль. По итогам 2017 года все компании были убыточными, а за девять месяцев 2018-го в прибыли оказались только «Форекс Клуб», «Финам Форекс» и «ВТБ Форекс». Причем положительный финансовый результат первой из них сформировался в основном за счет «прочих доходов», а прибыль второй нельзя назвать значительной.

Низкий уровень конкурентоспособности российских компаний вызван, с одной стороны, избыточным регулированием, с другой — отсутствием равных возможностей для ведения бизнеса как с добросовестными представителями других секторов финансового рынка, например брокерами, так и с нелегальными форекс-компаниями, зарегистрированными в офшорах, считают участники рынка.

«Форекс-дилеры в силу закона не имеют возможности использовать упрощенную идентификацию клиента. Это значительно осложняет ведение бизнеса, так как клиент оказывается привязан к офису компании, он не может открыть счет удаленно, как, например, брокерский счет», — поясняет глава АФД Евгений Машаров. При этом иностранные форекс-компании, ведущие деятельность в России нелегально, предоставляют клиенту возможность получать все услуги дистанционно. Законопроект, устраняющий регуляторный арбитраж в этой части, был подготовлен экспертами отрасли в 2018 году, но ЦБ и Росфинмониторинг его не поддержали. По словам Машарова, доработанный документ планируется внести в Госдуму в 2019 году.

