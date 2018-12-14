Выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях «развода» сторон почти наверняка понизит кредитный рейтинг Соединенного Королевства. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Reuters ведущий аналитик рейтингового агентства Fitch по вопросам суверенной задолженности Джеймс Маккормак.

«Очевидно, что [бюджетный] дефицит стал бы существенно расти в условиях реализации сценария более глубокой рецессии. А это почти наверняка привело бы к изменению курса на сокращение соотношения размеров долга к стоимости ВВП и почти наверняка возымело бы [негативное] воздействие на рейтинг», — сказал Маккормак.

В конце октября Fitch подтвердило кредитное качество долговых обязательств Великобритании на уровне «АА» с «негативным» прогнозом, что означает возможное дальнейшее снижение рейтинга.