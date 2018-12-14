Как указывается в отчете агентства, рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватными оценками ликвидности и достаточности, а также удовлетворительным качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления. По мнению аналитиков агентства, положительным фактором, оказывающим влияние на рейтинг, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть».



«Банк ЗЕНИТ на протяжении многих лет имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств: Ва3 (Moody's) и BB (Fitch), — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Андрей Добрынин. Подтверждение рейтинга на уровне ruА- от «Эксперт РА» доказывает надежность Банка и расширяет возможности по ведению бизнеса. Продуктивное сотрудничество с основным акционером и нашими партнерами, заложенное в стратегии развития, позволит Банку рассчитывать на улучшение операционных показателей для выхода на лидирующие позиции финансового рынка России».



Рейтинг ruA- кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» характеризует умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.