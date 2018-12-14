Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Роял Кредит Банка без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе «Эксперт РА».



Роял Кредит Банк (Владивосток) специализируется на кредитовании физических и юридических лиц, факторинговых операциях, размещении временно свободных ресурсов в межбанковские кредиты. Обособленные подразделения банка есть в Хабаровском и Приморском краях.

