Глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль озвучил свое видение причин, по которым Банк России не отзывает лицензии у банков с иностранными материнскими структурами.

«Возможно, разница в том, что зарубежные банки хорошо себя показывают. Мы честно ведем бизнес, оперативно выполняем все требования российского Центробанка, — отметил он, выступая на пресс-брифинге в Вене. — На мой взгляд, не было причины и необходимости в критике того же Райффайзенбанка, работающего в России. Мы тоже видим пристальное внимание к себе ЦБ РФ, но я думаю, что у него есть достаточно глубокое понимание того, что мы делаем, а мы, в свою очередь, являемся очень транспарентным, прозрачным банком. Все, что российский Центробанк хочет знать о нас, он знает».

Штробль отдельно указал, что в любой момент, когда российский регулятор просит оптимизировать какие-то бизнес-процессы, Райффайзенбанк быстро откликается и делает это.

«Я считаю, что ЦБ РФ очень внимательно наблюдает за Райффайзенбанком и регулирует его деятельность, но при этом доволен показываемыми банком результатами, — полагает глава группы RBI. — Мы видим, что российский регулятор крайне профессионален. При этом, по моему опыту, у него мало отличий от Европейского центрального банка, который курирует нас. Хотя, конечно, страны разные, бизнес-модели отличаются, регулирование в России и Австрии имеет свои особенности».

По словам главы группы компаний, рыночная ситуация по сокращению количества игроков банковского рынка в Австрии схожа с Россией.

«С 2008 года количество банков в Австрии сократилось более чем на 200 штук. По состоянию на 30 сентября 2018 года у нас в стране действовали 613 банков, 413 из них относятся к группе Raiffeisen», — поделился глава группы RBI.