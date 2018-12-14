Санкции не являются основным риском для ведения розничного банковского бизнеса в России. Такое мнение выразил член правления и глава розничного бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) Андрей Степаненко в рамках пресс-брифинга для журналистов в Вене.

«Санкции — не главная проблема для нашего розничного бизнеса в России. На мой взгляд, главный риск для ведения розничного банковского бизнеса в этой стране — продолжающая расти доля государственных банков. Это, конечно, можно назвать риском только в долгосрочной перспективе. Но мы такой тренд видим. И из-за него возникают вопросы: «А останется ли вообще место для частных банков на этом рынке? Смогут ли они конкурировать с госбанками?» — прокомментировал Степаненко.

Он также отметил, что подобный риск отсутствует в принципе в странах Восточной Европы.

«Это российский феномен», — сказал Степаненко.

«Другой риск, который я вижу, — это обесценение российской национальной валюты. Это также риск, о котором можно говорить в долгосрочной перспективе. Мы не знаем, когда он развернется в полную силу, но такой риск способен создать зачатки грядущего кризиса, которые мы частично наблюдаем уже сейчас: снижение потребления населения, постепенное ухудшение экономической ситуации в России», — предупредил Степаненко.

Впрочем, отметил он, на текущий момент ситуация с банковской розницей достаточно стабильная.

«Тем не менее пока в России наблюдается относительно стабильный рост ВВП, который в том числе помогает банковской рознице. Хотя со странами Восточной Европы этот рост не сравнится — там мы наблюдаем настоящий бум потребительского кредитования, лучшее время для розничного бизнеса в этом регионе за последние 20 лет, — обратил внимание Степаненко. — В России же этот рынок практически не растет из года в год, он стабилизировался и иногда даже показывает отрицательную динамику».

В связи с этим RBI ожидает снижения темпов роста активов и пассивов российской банковской системы в 2019 году. «На мой взгляд, тот же рынок розничного кредитования в России «перейдет» с двузначного на однозначный рост», — заключил Степаненко.