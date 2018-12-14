Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин собираются ехать на форум в Давосе в январе, состав официальной российской делегации определит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Сам министр заявил, что примет участие во встрече министров стран ВТО, которая проходит на полях форума в Давосе.

«Собираются, да», — сказал Орешкин отвечая на вопрос о том, планируют ли Костин, Вексельберг и Дерипаска поехать на форум.

Что касается делегации правительства, то этот вопрос будет решать премьер-министр Дмитрий Медведев. «Это будет Дмитрий Анатольевич определять состав делегации…. У меня там в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие. Участие же в самом форуме — это вопрос к Дмитрию Анатольевичу», — добавил министр.

В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. На этом фоне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если эти ограничения сохранятся.

Ранее сообщалось, что официальная делегация поедет на форум, поскольку запрет снят.

В свою очередь организаторы ВЭФ сообщили, что предпримут необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям».