Оплачивать покупки по карте рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) теперь можно с помощью мобильных устройств на Android с функцией беспроводной передачи данных (NFC).

Клиенту необходимо добавить карту «Совесть» в официальное приложение Google Pay и выбрать ее во время совершения платежа в магазине, говорится в сообщении пресс-службы финтех-проекта «Совесть».

По словам директора по продукту и маркетингу карты рассрочки «Совесть» Павла Давидовского, клиенты очень восприимчивы к технологическим инновациям, а поскольку количество пользователей приложения «Совесть» на платформе Android чуть выше, чем на iOS, начали именно с Google Pay.