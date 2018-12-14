Совет директоров Банка России принял решение о создании в рамках финансового оздоровления Азиатско-Тихоокеанского Банка комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Специальный» под управлением ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» с использованием средств ФКБС. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

В соответствии с изменениями, вносимыми в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, имущество ЗПИФа будет «использовано на приобретение прав (требований) банка к ООО «Финансовая торговая компания», а также на выкуп векселей ООО «ФТК» у векселедержателей или прав (требований) банка к указанным физическим лицам в случае признания судом сделок купли-продажи векселей ООО «ФТК», заключенных между банком и векселедержателями до начала осуществления Банком России мер по финансовому оздоровлению банка, недействительными», сказано в сообщении.

«Указанные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию банка и позволят минимизировать риск возникновения в дальнейшем у банка обязательств, связанных с судебными решениями, что является значимым при подготовке банка к продаже стороннему инвестору», — заключают в ЦБ.

Центробанк в понедельник, 17 декабря, объявил о запланированном на 14 марта следующего года аукционе по продаже АТБ.



В октябре этого года зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятору нужно решить две проблемы , прежде чем можно будет предложить Азиатско-Тихоокеанский Банк инвесторам: это иски, связанные с векселями компании «ФТК», которые продавал АТБ, а также вопросы клиентов по субординированным облигациям. Он не исключил, что избавление банка от судебных рисков может выражаться в переуступке требований по таким искам — их может взять на себя ФКБС.



Как сообщалось, АТБ несколько лет под видом более доходной альтернативы вкладам продавал в своих отделениях векселя компании «ФТК», связанной с финансированием проектов бывшего совладельца банк Андрея Вдовина. Когда в апреле этого года Центробанк объявил о санации АТБ, выяснилось, что банк продал населению этих векселей на 4,3 млрд рублей. После начала санации банка его родственные связи с ФТК разорвались; клиенты начали жаловаться, что по векселям никто не платит. В сентябре ФТК объявила, что начинает поэтапную оплату векселей .