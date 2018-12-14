Банк России выставляет на торги принадлежащие ему акции Азиатско-Тихоокеанского Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, проводимых в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению ее банкротства, регулятор стал владельцем обыкновенных именных акций АТБ, составляющих 99,99999833333333% его уставного капитала.

В Центробанке подчеркивают, что по результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели банка его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность. В ноябре АКРА присвоило банку кредитный рейтинг «ВВ+(RU)» с «развивающимся» прогнозом.

С учетом положительной динамики финансового состояния банка советом директоров Банка России принято решение о реализации принадлежащих регулятору акций АТБ посредством проведения открытого аукциона в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион) 14 марта 2019 года на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».



Извещение о проведении Банком России указанных торгов и соответствующая документация, содержащая подробную информацию о них, размещены на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям» (подраздел «Продажа кредитных организаций»), на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ» , а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов .

В опубликованных на сайте ЦБ материалах к аукциону указано, что стартовая цена реализации акций составляет 9 млрд 857,152 млн рублей, минимальная цена реализации акций (цена отсечения) — 6 млрд 1 рубль. Шаг аукциона на понижение — 1 285 717 333 рубля. Шаг аукциона на повышение — 100 млн рублей.



Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник аукциона должен иметь предварительное согласие Банка России на приобретение акций АТБ; уточняется, что на покупку акций не могут претендовать акционеры банка, владевшие более чем 1% его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Участник аукциона должен будет до 4 марта включительно внести задаток в размере 10% от стартовой цены, то есть 985 млн 715,2 тыс. рублей.



Азиатско-Тихоокеанский Банк проходит процедуру санации с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора с 26 апреля 2018 года.

