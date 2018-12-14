Спорный субординированный кредит, выданный Международной финансовой корпорацией (IFС), не будет передаваться с баланса Азиатско-Тихоокеанского Банка перед его продажей. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет об обязательствах на 26 млн долларов.

«Суборд IFC остается на балансе банка. Банк будет продолжать разбирательство с IFC. Пока оно шло по судебному направлению; оно может пойти по направлению мирового соглашения. Но суть в том, что мы решили оставить эти риски на балансе банка в силу двух причин. В отличие от векселей, они полностью просчитываемы. И даже если банк проиграет суд, ему не потребуется дополнительный капитал», — пояснил представитель регулятора.

Согласно отчетности, в 2012 году АТБ получил субординированный кредит на 30 млн долларов от Международной финансовой корпорации. До санации банка в апреле этого года структура владела 25,4% его акций. В ходе финансового оздоровления долг был списан, но IFC оспаривает это через Лондонский суд.

По словам Поздышева, дисконт, с которым будет продаваться АТБ, учитывает возможные убытки от проигрыша в суде. При этом сами риски, которые остаются на балансе кредитной организации, не зарезервированы.

«Несколько месяцев работы банка позволят ему отработать те убытки, которые он может получить при развитии ситуации в сторону проигрыша в суде либо при заключении мирового соглашения», — констатировал зампред ЦБ.

Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка намечен на 14 марта 2019 года. До этого момента с баланса банка будет выведена только часть проблемных активов, пояснили в Банке России.

«Незначительный объем активов, связанный в первую очередь с бывшими собственниками банка, до начала торгов будет снят с баланса АТБ. Это активы, связанные с компанией «ФТК» — той самой компанией, которая выпускала и продавала клиентам банка свои векселя», — отметил Поздышев.



Речь идет о кредитах, которые банк выдавал ООО «ФТК». Объем обязательств оценивается в 1,2 млрд рублей.

