Гонконгская фондовая биржа (HKEX) затягивает принятие решения по одобрению зявки на первичное публичное размещение акций (IPO) китайских производителей майнингового оборудования.

После криптовалютного бума 2017 года ведущие китайские майнинговые компании Canaan Creative, Ebang Communication и Bitmain подали HKEX заявки на проведение IPO.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на источник CoinDesk, биржа сомневается одобрять эти биткоин-майнинговые компании из-за изменчивости индустрии.

«Есть реальный риск, что они могут просто не существовать через год или два. HKEX не хочет быть первой биржей в мире, которая одобрит это, и погибнет от них», - сообщил источник.

Биржа при листинге акций обращает пристальное внимание на устойчивость бизнес-модели заявителя и может затягивать процесс, пока не получит убедительных подтверждений дальнейших перспектив предприятия, пояснили юристы.