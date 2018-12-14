Банк «Русский стандарт» совместно с компанией HRS - Hospitality & Retail Systems создал для отелей удобный сервис по выставлению счетов за бронирование, интегрированный с системой управления отелем Opera. При этом подключение дополнительного банковского оборудования не потребуется.

Сотрудники Kempinski Hotel Moika 22 могут создавать бронь и сразу же формировать для гостя ссылку на оплату, не переключаясь ни в какие другие дополнительные программы.

Также включена услуга по онлайн-фискализации в рамках 54 ФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис позволяет принимать к оплате карты: VISA International®, Mastercard WorldWide®, American Еxpress®, Diners Club international®/Discover®, JCB International®, «Мир».