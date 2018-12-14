Банк России запустил пять монетных площадок в городах России: в Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«На сегодняшний день в стране работает шесть подобных сервисов», — отметили в ЦБ.

Монетные площадки агрегируют заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих в них потребность, направляют эти заявки участникам обмена и анализируют их исполнение. До запуска сервиса оборот монет между кредитными организациями проходил в основном через учреждения Банка России.