Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 18 декабря 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Экономикс-Банка, Златкомбанка и Си Ди Би Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Напомним, 6 декабря у столичного Златкомбанка была отозвана лицензия, а у Экономикс-Банка, также базировавшегося в Москве, и краснодарского Си Ди Би Банка лицензии были аннулированы в связи с решением уполномоченных органов этих финучреждений о прекращении их деятельности в порядке добровольной ликвидации. Как отзыв, так и аннулирование лицензии на осуществление банковских операций — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам Экономикс-Банка будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ в качестве банка-агента; вкладчикам Златкомбанка и Си Ди Би Банка — через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.