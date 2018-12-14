Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества ранее признанного банкротом бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока реализации имущества было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Людмилой Мостовой. Она сообщила, что в настоящее время завершены не все мероприятия в рамках процедуры реализации имущества Воловника, не произведены расчеты с кредиторами.

Управляющий в ноябре подал в суд ходатайство об истребовании у ЗАГСа сведений обо всех его супругах (в том числе бывших) и заверенных копий брачных контрактов.

Также заявитель просит «предоставить заверенные копии соглашений о разделе имущества, заключенных Воловником со своими супругами (в том числе бывшими)».

Столичный арбитраж 11 декабря 2017 года признал банкротом Воловника. В отношении него была введена процедура реализации имущества.

Кроме того, суд в октябре прошлого года удовлетворил заявление банка ВТБ о включении долга перед ним в размере 7,8 млрд рублей в реестр требований кредиторов Воловника.

Арбитраж 22 мая 2017 года ввел в отношении Воловника процедуру реструктуризации долгов гражданина. Требование Сбербанка в размере более 150 млн рублей было включено в реестр требований кредиторов банкира.