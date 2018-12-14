По итогам этого года россияне в среднем получат премию в 13 тыс. рублей. Такой прогноз дают аналитики компании «ФинЭкспертиза», пишет «Российская газета», в распоряжении которой есть исследование. По сравнению с прошлым годом декабрьские дополнительные выплаты вырастут на 6,6%. На щедрое вознаграждение могут надеяться представители только некоторых секторов экономики.

Для расчетов эксперты использовали данные Росстата по ежемесячным выплатам зарплаты за 2015—2017 годы. В декабре выплаты всегда возрастали на десятки процентов, а где-то — в разы, то есть организации платили годовые премии сотрудникам.

Если выявленные тенденции сохранятся, то самые большие доплаты в этом году получат работники финансовой и страховой сферы — в среднем 82 тыс. рублей. Причем премии почти равны средней зарплате в этом секторе, то есть финансисты практически получат тринадцатую зарплату.

За финансистами с большим отрывом идут работники добывающих отраслей (33,1 тыс. рублей), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тыс.).

В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений ожидаются премии в 20 тыс. рублей, а в области информации и связи — в 15,9 тыс.

Среднюю по стране премию в 13 тыс. рублей прогнозируют специалистам по операциям с недвижимостью. Вознаграждение в остальных отраслях будет ниже среднего. Здесь и сельское хозяйство, и торговля, и ремонт автомобилей. Меньше всех, как ожидается, будут премии у работников общепита и гостиничного хозяйства — 2,3 тыс. рублей.

Подобный рейтинг аналитики составили и для регионов. Лидером в абсолютном выражении является Якутия, где средний размер премий составит 38,6 тыс. рублей. Далее следуют Чукотка (36 тыс.) и Москва (35,6 тыс.).



Минимальные прибавки к зарплате ожидаются в Мордовии (5,4 тыс. рублей), Брянской области (4,9 тыс.) и Ингушетии (4,7 тыс.). Ни в одном регионе России размер декабрьских премиальных выплат не оказался сопоставим с размером средней заработной платы, отмечают эксперты.