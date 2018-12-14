В среду американский Федрезерв должен поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 2,25%-2,50%. Повышение ставки учтено рынком, поэтому рубль должен нормально пережить заседание Федрезерва, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Пока цена на нефть сорта Brent торгуется выше отметки 59,30 доллара, трейдеры будут ожидать от нее отскока вверх. Рубль охотно реагирует на повышение нефтяных котировок, поэтому по прогнозу на сегодня ожидаю снижения курса доллара до 66,38 рубля в рамках коррекции к пятничному росту. От пары евро/рубль жду снижения до 75,15 рубля», - прогнозирует эксперт.

По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского, серьезных рисков для рубля непосредственно от возобновления операций на горизонте первого квартала следующего года не видим.

В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 рублей за доллар пока по-прежнему сохраняет актуальность, поясняет он.

«Мы считаем, что новость о возобновлении ЦБ РФ покупок валюты отыграна в пятницу, и сегодня курс рубля стабилизируется. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,1-67,4 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,2 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.