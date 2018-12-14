«Ак Барс» Банк занял «серебро» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

«Эксперты особенно отметили отличные показатели «Ак Барс» Банка по итогам второго этапа конкурса «Тайный покупатель», в котором оценивалась работа сотрудников отделов продаж. Среди пяти банков-финалистов мы получили самые высокие оценки по этому этапу, что говорит о хорошем качестве обслуживания клиентов в банке и подтверждает статус «Ак Барс» Банка как клиентоцентричного банка», – отметила Мария Гретченко, руководитель направления партнерского канала регионального центра по розничному бизнесу Северо-Западного филиала «Ак Барс» Банка.

В этом году в конкурсе участвовали 24 банка, 31 риэлторское агентство, 46 строительных компаний и 52 жилых комплекса. Победители конкурса были определены на основании потребительской и экспертной оценок. Во время первого и второго этапа за победителей в различных номинациях проголосовало 10 тысяч интернет-пользователей и посетителей выставок недвижимости.

Во втором этапе 25 экспертов оценивали кредитные учреждения по качеству клиентского сервиса, юридической чистоты договоров с потребителями, информационной открытости и добросовестности рекламы. Работу сотрудников отделов продаж проверяли 38 тайных покупателей.

В число банков-финалистов также вошли Банк Санкт-Петербург, ВТБ, Россельхозбанк и Сбербанк.

Конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости проводится в 11-й раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.