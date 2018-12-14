США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти. Уже к сентябрю 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут достигнуть 5 млн баррелей в сутки, а к концу года превысить эту отметку, тогда как российский экспорт на протяжении этого периода сохранится на этом уровне. Такой прогноз приводится в исследовании международной консалтинговой компании IHS Markit, с которым ознакомился ТАСС.

При этом в целом экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире, свидетельствуют прогнозы IHS. Согласно расчетам аналитиков, саудовский экспорт сохранится на уровне 9 млн баррелей в сутки на протяжении этого периода.

Россия, США и Саудовская Аравия входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире. По подсчетам Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Однако если по показателям добычи США и догоняют остальных лидеров, то в сфере экспорта они долгое время оставались аутсайдером, так как до сих пор потребляли нефти больше, чем производили. Но в ноябре этого года США впервые с 90-х годов стали нетто-экспортером нефти.

По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают около 280 млрд долларов у каждой. Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%.

Однако по данным IHS, Россия при идеальных экономических условиях и без участия в ограничительной политике ОПЕК+ имеет потенциал нарастить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки — до 12 млн баррелей в сутки к 2025 году. По состоянию на декабрь IHS оценила добычу нефти в России на уровне около 11,5 млн баррелей в сутки.

По мнению IHS, экономика российских проектов по добыче нефти остается «крайне привлекательной» и стимулирует инвестиции как в зрелые, так и в новые месторождения.