Мубарак аль-Мансури останется на посту главы ЦБ еще на четыре года.
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид аль-Нахайян издал указ о назначении нового совета директоров Центрального банка ОАЭ, согласно которому его нынешний глава Мубарак аль-Мансури сохранит свой пост.
Как сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM, Мубарак аль-Мансури останется на посту главы ЦБ на следующие четыре года.
Три поста в совете директоров ЦБ ОАЭ остались без изменений, а еще на трех местах произошли новые назначения, включая посты председателя и зампредседателя совета директоров.
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