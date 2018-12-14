Организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019 и предпримут необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями, если они войдут в состав российской делегации, говорится в заявлении управляющего директора ВЭФ Алоиса Цвингги.

«Мы рады узнать, что Россия также направит в Давос правительственную делегацию высокого уровня. Чтобы решать нынешние глобальные вызовы, нам нужны заинтересованные стороны, которые примут участие в ежегодной встрече», — сказал он.

Представитель ВЭФ подчеркнул, что если в состав официальной делегации РФ войдут бизнесмены, находящиеся под санкциями, организаторы «предпримут все необходимые меры, чтобы их присутствие полностью соответствовало текущим правовым условиям».

Ранее источник в правительстве сообщил РИА Новости, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), ее состав будет определен позднее.