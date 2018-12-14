Мексиканское правительство подготовило собственный план спасения нефтяной отрасли страны и восстановления компании Pemex.

«С помощью мексиканского правительства будет спасено самое важное предприятие страны», — заявил гендиректор Pemex Октавио Ромеро Оропес. По его словам, нефтяная компания станет в итоге национальным рычагом развития Мексики.

Ожидается, что уровень производства составит 2,48 млн баррелей в сутки к концу ноября 2024 года. В настоящее время Pemex способна достичь 1,73 млн баррелей. Для достижения этих показателей запланирована разведка новых месторождений и разработка открытых нефтяных полей. Они должны стать локомотивом в сфере нефтедобычи.

Кроме того, будут предложены контракты подрядчикам в нефтяной отрасли, однако это будет лишь через некоторое время. При этом Оропес не уточнил сроки. Также будет новое взаимодействие — бурение подрядчиками скважин «под ключ».