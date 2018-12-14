В первой половине декабря еще восемь из топ-30 банков по величине портфеля вкладов населения повысили доходность рублевых депозитов. Однако сезон предновогодней охоты на клиентов близится к концу, пишут «Ведомости».

В начале месяца ставки базовой линейки вкладов увеличили два банка, данные которых ЦБ учитывает при расчете средней максимальной ставки топ-10 (она к 10 декабря выросла до 7,38%). Промсвязьбанк повысил ставки вкладов сроком от года на 0,2—0,35 п. п. Его максимальная ставка выросла с 7,15 до 7,5%. В Газпромбанке базовые ставки подняли на 0,2—0,75 п. п., а максимальная достигла 7,25% годовых.

Также банк «Уралсиб» повысил ставки на 0,25—1,4 п. п. только по вкладам сроком до года, но максимальная доходность его вкладов сохранилась: 8% годовых. В «Ренессанс Кредите» ставки выросли на 0,1—0,25 п. п., максимальная — до 8,1%. «Русский Стандарт», Абсолют Банк, «Восточный», УБРиРповысили ставки для одного из сроков вложений в рознице — до 8%, 7,7%, 7,3% и 7,5% соответственно. Также ставки выросли в МТС Банке, ОТП Банке, преимущественно благодаря новым «новогодним» депозитам с ограниченном сроком действия.

Экономисты и аналитики называли рост рублевых ставок «превентивным»: банки повышали проценты в ожидании подъема ключевой ставки ЦБ в декабре, а также приближения Нового года, когда вкладчики получают годовые премии и решают судьбу завершающихся депозитов.

Так сложилось, что в российских банках в среднем 15—20% вкладов заканчиваются именно в декабре, поясняет вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. В это время банки конкурируют друг с другом за деньги новых клиентов и пытаются удержать старых, поэтому массово выпускают сезонные продукты и проводят акции. Теперь эти стимулы роста ставок отошли на второй план.

Хотя многие крупные банки в декабре повышали привлекательность рублевых вложений, максимальные ставки среди их вкладов остаются на уровне 8—8,25% годовых. И, скорее всего, выше этого уровня в ближайшие месяцы ставки вряд ли поднимутся, считают банкиры.