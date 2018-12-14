Катар заложил в бюджет на следующий год цену на нефть в 55 долларов за баррель, сообщил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Цена на нефть, заложенная в нашем бюджете 2019 года, составляет 55 долларов за баррель», — сказал он.

В воскресенье аль-Кааби принял участие в обсуждениях по энергетике в рамках глобальной конференции — Дохийский форум.

В этом месяце Катар объявил, что с января 2019 года выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы сосредоточить свои усилия на добыче газа и производстве СПГ из-за ограниченности нефтяных ресурсов страны. В настоящее время Катар добывает около 610 млн баррелей нефти в сутки.