Соединенные Штаты приветствовали решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

По его словам, Вашингтон «приветствует единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России».

Палладино в очередной раз заявил, что «Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия». «Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил Палладино.

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что главы государств Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода. Туск заявил, что это решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении минских соглашений.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, ЕС ввел в 2014 году. Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным изменять режим санкций, и продлевает их еще на шесть месяцев.

