Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств. Зинке написал об этом в своем Twitter вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что министр покинет свой пост в конце этого года.



«После 30 лет государственной службы я не подтверждаю растрату тысяч долларов, защищая себя и свою семью от ложных обвинений», — написал Зинке, добавив, что президенту США лучше «сосредоточиться на достижениях». «Для меня огромная честь служить американскому народу в качестве министра внутренних дел. Мне нравится работать с президентом, и я невероятно горд теми хорошими делами, которые мы совершили вместе», — указал министр.

В середине октября надзорная служба МВД США опубликовала отчет, в котором был сделан вывод о том, что Зинке нарушил правила расходования бюджетных средств, позволив своей жене и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях. В отчете сообщалось, что летом 2017 года он отправился с женой в отпуск в Турцию и Грецию, взяв с собой для охраны полицейского, что обошлось бюджету в 25 тыс. долларов.



Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что данные о расследовании против главы МВД страны переданы в Минюст США.