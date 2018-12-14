Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство будет процветать, даже в случае выхода из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве. Об этом глава Форин-офиса заявил в интервью газетеThe Daily Telegraph.

«Я всегда думал, что даже в ситуации с отсутствием сделки... мы найдем способ, чтобы преуспевать и процветать. Мы сталкивались с гораздо большими трудностями на протяжении нашей истории», — сказал он.

Глава британского МИД также отметил, что члены Кабинета министров «не должны делать вид» как будто ничего не произойдет в случае «жесткого» Brexit. «Именно поэтому мы как ответственное правительство должны сделать все необходимые приготовления», — добавил Хант.

Как ранее информировала газета The Times , большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом в британском Кабмине «открыто обсуждается» вариант проведения второго референдума.

По данным издания, высокопоставленные члены правительства Великобритании «серьезно обдумывают», как организовать очередной плебисцит и какой вопрос может быть вынесен на голосование. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд. Против подобного сценария выступают глава МВД Саджид Джавид и министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, при этом настаивая на необходимости заключения с ЕС сделки по Brexit.

В третьей группе состоят те члены правительства, которые против нового референдума и готовы на реализацию сценария Brexit без сделки. Среди них — Джереми Хант, лидер палаты общин Андреа Лидсом и лорд-канцлер Элизабет Трасс.