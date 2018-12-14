Социальная сеть Facebook может столкнуться с тем, что будет обязана выплатить миллиардный штраф, сообщает CNN.

По данным телекомпании, он связан с нарушением конфиденциальных данных пользователей соцсети.

Против Facebook ведет расследование Ирландская комиссия по защите данных, ответственная за соблюдение законодательства Европы.

Так, по действующему законодательству, компании, ответственные за нарушение должны выплатить штраф, не превышающий 23 млн долларов, или же 4% от годовой прибыли, если она больше максимального штрафа. По итогам прошлого года прибыль Facebook равнялась порядка 40 млрд долларов.