Жителям Якутии на предстоящих праздниках придется заплатить за базовый новогодний стол больше всего — 447 рублей на человека, оренбуржцам он обойдется в среднем вдвое меньше — 221 рубль на человека. Об этом сообщил производитель онлайн-касс «Эвотор» со ссылкой на данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах России.

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: домашний салат «Оливье» с колбасой и домашний салат «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и «обязательные» для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии — 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой «новогодние столы» в России», — рассказали в пресс-службе компании.

Также весьма доступные цены на новогодние блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, по данным «Эвотора», будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец — 313 рублей. Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии — 431 рубль, меньше всех — в Курганской области — 141 рубль. А «Оливье» в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.



«Самый дорой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской областей — 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве — 17 и 19,5 рубля за порцию», — подсчитали в «Эвоторе». При этом самый дорогой майонез также в Якутии — 252 рубля за килограмм, самый дешевый — в Твери, 113 рублей, средняя цена по России — 149 рублей за килограмм.