Новый раунд в торговой войне между США и Китаем, экономический кризис в Италии, неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза — с такими вызовами, по мнению агентства Bloomberg, мировая экономика столкнется в 2019 году.

Торговое противостояние между странами, в первую очередь США и Китаем, в 2019 году достигнет опасной черты. Как отмечают аналитики агентства, агрессивная и непредсказуемая политика президента Дональда Трампа может привести к самому худшему — полномасштабной и длительной экономической войне Вашингтона с Пекином.

Как прогнозирует Bloomberg, если Трамп выполнит угрозы и введет новые пошлины против китайских товаров, рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 1,5%. Причем если в краткосрочной перспективе наибольшие потери понесет экономика Поднебесной, то в долгосрочной сильнее пострадают США.

В Международном валютном фонде уже подсчитали: из-за торговой войны США и Китая глобальная экономика лишится более чем 1,5 трлн долларов. При наихудшем сценарии мировой рынок сократится на 17%, а глобальный ВВП потеряет 1,9%.

Угрозу таит в себе и выход Великобритании из Евросоюза, намеченный на 29 марта 2019 года. Если Лондон выйдет из ЕС по «жесткому» сценарию, предполагающему разрыв большинства соглашений, экономику королевства ждет очень серьезное замедление. К 2030 году ВВП снизится на 7%. Если же Лондон сохранит общее таможенное пространство с ЕС («мягкий» сценарий), экономика страны просядет «только» на 3%.



Подкосить европейскую экономику способен и один из самых проблемных членов ЕС — Италия, которая не может договориться Брюсселем о приемлемом уровне дефицита бюджета. Новый план бюджета Италии на 2019 год предполагает сокращение дефицита с 2,4% до 2,04% ВВП, но этот показатель не устраивает ЕС. В будущем году итальянская экономика вырастет лишь на 0,5%, что рискует обернуться снижением кредитных рейтингов, оттоком инвестиций и проблемами с Европейским центральным банком.

России в списке основных рисков для мировой экономики не оказалось, но отчет Bloomberg содержит прогноз относительно того, что будет происходить с российской экономикой. Ее ожидает небольшой спад, что станет следствием «осознанного решения пожертвовать ростом в краткосрочном периоде ради стабильности в долгосрочном».



Главным же риском для российской экономики остаются санкции — в случае их ужесточения Россия может столкнуться с рецессией, ослаблением рубля и ускорением инфляции.

Самый же большой риск эксперты видят не в конкретной стране, а во взрыве глобального терроризма — именно он и способен стать новым «черным лебедем» для мировой экономики. Как заявил Bloomberg Робин Ниблетт, глава британского Королевского института международных отношений, подразумевается любая форма атаки, в том числе и кибертерроризм. Масштабный инцидент будет иметь плачевные последствия для мировой экономики, так как может спровоцировать непредсказуемую реакцию со стороны правительств.