Всемирный экономический форум (ВЭФ) не комментирует сообщения о снятии наложенных ранее ограничений на участие в форуме в Давосе в январе 2019 года российских бизнесменов. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры ВЭФ Эдриан Монк.

«Без комментариев», — написал он в электронном письме в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть поступившие из Москвы сообщения о том, что организаторы ежегодной встречи в Давосе сняли ограничения на участие в ней предпринимателей из России.

Источник в правительстве РФ сообщил ранее в субботу ТАСС, что организаторы встречи в Давосе отменили эти ограничения. «В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — сообщил источник. «Уровень делегации РФ и ее состав будут определены позднее», — добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в Давосском форуме, который запланирован на 22—25 января, если организаторы не изменят свое решение относительно бизнесменов из РФ.