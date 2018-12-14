Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.

«Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех контролирующих органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов в ходе коллегии министерства финансов Татарстана, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Татарстану.

Конечно, по словам Силуанова, речь не идет о тех случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей. «Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть. А так, самое главное… наверное, нужно мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное (положение. — Прим. ред.)», — добавил он.

В целом, как отметил министр, важно создать условия для того, чтобы самозанятые граждане могли легко зарегистрироваться, не иметь проблем по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами, с отчетностью.

Эксперимент по легализации самозанятых реализуется в четырех регионах РФ: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять чаще одного раза в год.

На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.