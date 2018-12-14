Лидер федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что российскую экономику ждет длительная стагнация, угрожающая благосостоянию страны.

«Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — сказал Явлинский на заседании федерального совета «Яблока» в субботу.

«На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов — это очень большая тревога, потому что это остановка двигателя экономики», — добавил политик.