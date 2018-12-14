Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов — это очень большая тревога, считает он.
Лидер федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что российскую экономику ждет длительная стагнация, угрожающая благосостоянию страны.
«Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — сказал Явлинский на заседании федерального совета «Яблока» в субботу.
«На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов — это очень большая тревога, потому что это остановка двигателя экономики», — добавил политик.
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