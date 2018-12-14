Правоохранители сообщили, что взрывные устройства в указанных местах не были обнаружены.
В Канаде и США местные предприятия и жители получили письма с угрозами взрыва бомбы, если они не отправят вымогателям биткоины.
Вымогатели угрожали взорвать университеты, школы, мэрии и местные предприятия в американских штатах Юта, Aйдaxo, Hью-Йopк, Oклaxoмa и Иллинoйc, сообщает ForkLog. Департамент полиции Нью-Йорка призвал жителей не паниковать и не отправлять преступникам криптовалюту.
В Канаде вымогатели обещали взорвать здания и автосалоны в Торонто, Эдмонтоне, Оттаве, Калгари и Монреале. Также у некоторых жителей злоумышленники просили 20 тыс. долларов выкупа в биткоинах. Полиция Калгари заявила, что послания являлись частью фишинговых атак и не несут угрозы для населения.
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