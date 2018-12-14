ВТБ запускает новое подразделение в рамках розничного бизнеса — продуктовую фабрику, которая объединит все предложения для розничных клиентов банка.

Как рассказали в ВТБ, новая структура создана с целью внедрения новых банковских продуктов и сервисов. Ее состав сформирован из представителей команд, занимающихся разработкой розничных программ в сегментах ипотеки , автокредитования , сберегательных и комиссионных продуктов, розничного трансакционного бизнеса, кредитных продуктов.

Создание новой структуры позволит унифицировать линейку розничных продуктов, сократить время и стоимость разработки новых предложений, подчеркивается в релизе. Руководителем фабрики розничных продуктов назначен старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.



«Фабрика будет сформирована из представителей выделенных продуктовых команд. Конечными задачами проекта являются повышение скорости вывода продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта. Уже в следующем году мы планируем расти темпами, опережающими рынок, по всем направлениям. Уверен, оптимизация внутренней структуры будет способствовать достижению этих целей», — комментирует Осипов.