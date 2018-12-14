ВТБ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,75% планирует увеличивать ставки по ипотечным кредитам. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Повышение ключевой ставки вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам. Например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке. В части кредитных и сберегательных продуктов мы будем анализировать ситуацию и принимать решение с учетом действий других игроков», — прокомментировали в ВТБ.

Центральный банк России 14 декабря на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку второй раз за год на 0,25 п.п — до 7,75%.