Правительство Венесуэлы начало переводить пенсионные накопления граждан в национальную криптовалюту еl рetro, сообщает ForkLog , ссылаясь на местное издание Caracas Chronicles.

До этого пенсионеры получали наличные средства, переводили их на банковский счет и затем могли их использовать. Власти Венесуэлы конвертировали боливары пенсионеров в рetro сразу после того, как они отправили их на свои банковские счета.

Пока неизвестно как они смогут использовать еl рetro.