Власти конвертировали боливары в рetro после того, как они попали на банковские счета.
Правительство Венесуэлы начало переводить пенсионные накопления граждан в национальную криптовалюту еl рetro, сообщает ForkLog, ссылаясь на местное издание Caracas Chronicles.
До этого пенсионеры получали наличные средства, переводили их на банковский счет и затем могли их использовать. Власти Венесуэлы конвертировали боливары пенсионеров в рetro сразу после того, как они отправили их на свои банковские счета.
Пока неизвестно как они смогут использовать еl рetro.
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