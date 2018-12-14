Налоговое агентство Дании (SKAT) заявило, что в период с 2015 по 2017 год 2,7 жителей страны не зафиксировали доходы от торговли биткоином на общую сумму более 100 млн крон (12 млн долларов).

Таким образом, ведомство намерено пересмотреть декларации граждан и привлечь к ответственности тех, кто скрывает прибыль от оффшорных сделок с биткоином, сообщает ForkLog .

По словам директора SKAT Карин Берген, число лиц, которые могут заинтересовать налоговое ведомство, может оказаться и выше. При этом те граждане, которые торговали на упомянутой финской бирже и не сообщили о своей прибыли, получат требование об уплате налогов.

Также ведомство начало проверку деклараций биткоин-китов, торгующих на площадках для институциональных инвесторов.