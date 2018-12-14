В Якутске 26 декабря откроется IT-парк, который совместно с Центром биотехнологий и Региональным центром инжиниринга Якутии войдет в инфраструктуру Парка высоких технологий.

Также при IT-парк начнет работать акселерационная программа для проектов на предпосевной стадии, сообщает Rusbase . Ожидается, что в целом выручка резидентов от реализации разработок достигнет 2 млрд рублей к 2030 году.

Отобранные стартапы получат на развитие до 2 млн рублей и менторскую поддержку. Заявку можно подать на сайте программы, старт запланирован на 15 марта 2019 года.

Акселератор B8 будет работать на базе создаваемого Фонда развития инноваций, который возглавит венчурная компания «Якутия».