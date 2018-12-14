Оператор и провайдер цифровых услуг МТС, объявляет о создании на территории жилого комплекса в городе Арске в Республике Татарстан первого в России комплексного пилотного решения «умного города» в сфере ЖКХ на сети NB-IoT (Narrow Band IoT).

Решения доступны в режиме онлайн для контроля и управления в веб-интерфейсе, говорится в сообщении МТС.

Системы видеонаблюдения, дистанционного сбора показаний счетчиков, мониторинга парковок, экологической обстановки и вывоза бытовых отходов позволяют повысить качество жилой среды при снижении затрат благодаря автоматизации процессов.

По словам директора МТС в Татарстане Марата Шакирова, МТС первым среди операторов развернул федеральную сеть для интернета вещей в стандарте NB-IoT и теперь впервые в России запускает в пилотную эксплуатацию целый комплекс инновационных решений для многоквартирных домов и жилых кварталов.