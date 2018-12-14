Член Палаты представителей США из штата Огайо Уоррен Дэвидсон предложил задействовать блокчейн для привлечения средств на постройку стены на границе с Мексикой.

По его словам, для привлечения инвестиций потребуется выпустить криптовалюту wallcoin на блокчейне, сообщает Ttrcoin .

«Можно сделать что-то типа краудфандингового сайта. Или даже использовать блокчейн и выпустить wallcoin. Но главное, что это позволит привлечь финансирование. Честно говоря, если сделать все правильно в министерстве финансов, то мы сможем принимать даже мексиканские песо», - пояснил Дэвидсон.

Это предложение он выдвинул в ответ на недавнее высказывание президента США Дональда Трампа, который пообещал распустить правительство, если не получит от Конгресса деньги на возведение стены. Дэвидсон предложил «скромный компромисс» в виде инициативы «Купи кирпич, купи стену», которая позволит общественности профинансировать строительство стены.