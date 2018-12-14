Компания «Нанобит» и «Система обмена валют и аналитики» запустили сервис CryptoCoinMap.ru с картой криптоматов, которая на данный момент отображает семь точек обмена криптовалют в Москве.

Как сообщает ForkLog , сервис показывает адреса и графики работы обменников, а также актуальные курсы покупки и продажи криптовалют. На ресурсе заявлено, что CryptoCoinMap будет показывать обменники из 107 регионов мира.

Представители CryptoCoinMap также пояснили, что на сайте будет представлена информация о тех обменниках, которые доказали легальность своей деятельности. Таким образом, для нанесения новой точки требуется предоставить сервису документы об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, а также сведения о финансовой устойчивости организации.