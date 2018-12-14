В Москве по материалам проверки, проведенной столичной прокуратурой в отношении противоправных действий должностных лиц одного из коммерческих банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что лица из числа сотрудников и руководителей банка выдавали кредиты фиктивным организациям с целью хищения принадлежащих банку денежных средств. Кредитные деньги в дальнейшем через ряд контрагентов зачислялись на расчетный счет подконтрольной фирмы и затем перечислялись в адрес аффилированной с банком компании, зарегистрированной на Багамских островах.

Кроме того, выявлены незаконные сделки по отчуждению имущества банка с целью вывода его активов.

По предварительным данным, в результате противоправных действий неустановленных лиц банку причинен ущерб на общую сумму более 400 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве в особо крупном размере).



О руководителях какой кредитной организации идет речь, в сообщении не уточняется, но указано, что в настоящее время у нее отозвана лицензия.

