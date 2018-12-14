В Липецкой области предстанет перед судом бывший банковский работник, обвиняемый в получении вознаграждений от клиентов за выдачу им кредитов. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Липецкой области.

По данным следствия, 28-летний фигурант, занимая должность управляющего филиалом банка, использовал свое служебное положение и получил незаконные вознаграждения на общую сумму более 1,5 млн рублей. Деньги он брал с клиентов банка за выдачу им кредитов без проведения надлежащей проверки их документов. В результате ипотечные займы получили шестеро жителей Усманского района, имеющие долги в других финансовых организациях и неплатежеспособные. Из-за образовавшейся кредиторской задолженности банку причинен материальный ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Свою вину бывший банковский работник в ходе расследования признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



Кроме того, к уголовной ответственности привлекаются заемщики, представившие в банк поддельные документы и не заплатившие по счетам. Пятеро фигурантов признались в содеянном и ходатайствовали о рассмотрении уголовных дел судом в особом порядке.

