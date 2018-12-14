Группа парламентариев внесла в пятницу в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины. Информация об этом размещена в электронной базе данных Думы.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», отмечается в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль за их соблюдением. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — подчеркивается в сопроводительных материалах к инициативе. Кроме того, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

«Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — говорится в пояснительной записке.

«В целях обеспечения устойчивого функционирования сети Интернет создается национальная система получения информации о доменных именах и (или сетевых адресах) как совокупность взаимосвязанных программно-аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен», — указывается в документе. Требования к национальной системе доменных имен, порядок ее создания, а также правила ее использования будет определять Роскомнадзор.

Вводится необходимость проведения регулярных учений среди представителей органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского интернет-сегмента.

Согласно документу, порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности Интернета и сети связи общего пользования центра мониторинга и управления определяет правительство РФ. Меры реагирования будут определяться в том числе «в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования».