Процесс передачи ВЭБом Связь-Банка в Промсвязьбанк сейчас обсуждается, подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она, однако, не сообщила, приняты ли какие-то решения по этому вопросу.

«Эта тема сейчас обсуждается вместе с ВЭБом. Действительно, ВЭБ вышел с предложением передать Связь-Банк в ПСБ. Мы обсуждаем детали этого процесса. Также вышел, естественно, с предложением по конвертации в субординированные инструменты того кредита (привлеченные в 2008 году ВЭБом от ЦБ 212 млрд рублей в виде депозитов на оздоровление Связь-Банка и «Глобэкса». — Прим. ред.). В процессе обсуждения», — сказала Набиуллина.

Ранее стало известно, что Внешэкономбанк предложил Минфину и Центральному банку России передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. «Мы предложили Минфину и ЦБ передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка», — рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил , что идея передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка кажется хорошей, она сейчас прорабатывается. «В целом идея кажется хорошей. Но надо посмотреть большое количество деталей, которые там кроются. Скажем так, идея сейчас прорабатывается. Она не отвергнута с порога. Надо понять, какое будет влияние на баланс и того и другого», — сказал он.

В ноябре 2018 года Связь-Банк завершил процесс реорганизации в форме присоединения к нему банка «Глобэкс». Внешэкономбанк принял решение о присоединении банка «Глобэкс» к Связь-Банку в августе. Главным акционером объединенного банка останется ВЭБ. В конце апреля набсовет ВЭБа одобрил объединение банков. Тогда уточнялось, что слияние кредитных организаций будет осуществляться на базе Связь-Банка как более крупной кредитной организации с большим количеством розничных клиентов и может состояться до конца года.

Центробанк 15 декабря 2017 года принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации . Позже Банк России решил докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. В январе 2018-го стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.