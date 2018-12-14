Тройка-Д Банк запустил новый сайт в рамках продолжающегося ребрендинга в Алма Банк. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

На сайте доступна информация о предложениях банка для физических и юридических лиц, регулярно появляются новости об операционной деятельности Алма Банка. Также на сайте каждые пять минут обновляются курсы валют и функционирует валютный калькулятор.

Посетители старого сайта будут автоматически перенаправлены на новый сайт.